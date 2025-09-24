Президент США Дональд Трамп перешел от одного «невозможного требования» к Владимиру Зеленскому к другому. Он не требует больше от главы киевского режима неприятных уступок в отношении земель, а подталкивает к невозможному их возвращению. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что Украина не смогла вернуть эти земли летом 2023 года в результате «контрнаступления».

Отмечается, что ни один из этих вариантов легким решением, которое укрепило бы позиции Зеленского или оставило Украину сильной, не является.

В любой момент Трамп может сделать полный разворот и вернуться к тому, с чего начинал, говорится в статье.

Ранее Трамп после встречи с Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что Украина при помощи ЕС сможет отвоевать всю свою территорию и пойти еще дальше.