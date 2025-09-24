В США подвергли критике заявления Трампа по Украине

Последние заявления президента США Дональда Трампа по Украине являются абсурдными и опасными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«То, что вчера сказал президент Трамп — это абсурд и опасность, так что, на самом деле, это был шаг назад от мира», — сказал он агентству на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

23 сентября Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом американский лидер отметил, что Украина при поддержке Европейского союза «сможет вернуть всю изначальную территорию».

Также политик заявил, что Россия «уже три с половиной года сражается в войне, которую при реальной военной силе можно было бы выиграть за неделю».