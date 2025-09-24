Предыдущая администрация Белого дома подготовила «красную папку» на случай кончины Байдена

Ближний круг бывшей вице-президента США Камалы Харрис, включая ее зятя — бывшего второго заместителя министра юстиции Тони Уэста, разработал план действий на случай непредвиденной трагедии с бывшим президентом Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал Fox News, со ссылкой на книгу Харрис «107 дней».

«За год до этого (предвыборной кампании) он (Тони Уэст) начал так называемую «красную папку». Так как президенту было за 80, он предположил, что было бы небрежно с моей стороны быть неготовой в случае, если что-то случилось», – цитирует Fox News отрывок книги Харрис.

По информации Камалы Харрис, ее зять составил список из десятков мировых политических лидеров, которым следовало в первую очередь позвонить в случае чрезвычайной ситуации. Постепенно в «красную папку» добавлялись новые контакты. В книге Харрис подчеркивалось, что она не хотела участвовать в обсуждениях данного списка и передала его своему зятю. Позже он встречался с членами команды президента, продолжая работу по подготовке к возможным мерам в случае его кончины.