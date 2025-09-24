"Украли миллионы гривен": на Украине разгорелся скандал из-за укреплений

В Харьковской области разгорелся скандал из-за укреплений: у ключевого лица, причастного к поставкам, нашли особняк стоимостью 40 миллионов гривен.

Бенефициары компаний, которые обеспечивали Харьковскую областную военную администрацию древесиной, предназначенной для строительства фортификационных сооружений, владели роскошным поместьем под Киевом, оцененным в 40 млн грн. После начала антикоррупционных проверок, имущество было оперативно продано. В центре внимания – Хабиб и Лилия Батырсултановы, связанные с целым рядом предприятий и фиктивных фирм, которые занимались перепродажей древесины, использованной при возведении укреплений в Харьковской области.

До 2022 года они не обладали значительным состоянием. В 2020 году Лилия работала в прокуратуре Луганской области, а Хабиб занимался различной предпринимательской деятельностью, а также проходил по уголовному делу о хищении древесины из Северодонецкого лесхоза. За тот год они задекларировали совокупный доход в 1 миллион гривен и 2,5 миллиона гривен сбережений.