Мужчину арестовали после того, как он позвонил в полицию почти 60 тысяч раз

В Южной Корее мужчина развлекался тем, что звонил в полицию. За два года он сделал почти 60 тысяч ложных заявлений, пишет The Korea Herald.

По данным южнокорейской полиции, мужчину в возрасте около 50 лет арестовали 23 сентября. Из 58 307 звонков, которые подозреваемый сделал в полицию, 51 был отнесен в категорию тяжких преступлений, которые требуют немедленного вмешательства полиции.

Он утверждал, что собирается расправиться с братом, а в другом случае он заявил, что держит его взаперти. Также мужчина звонил в полицию, чтобы сообщить, что его самого удерживают в плену уже 10 лет.

В мае 2024 года хулиган звонил в полицию 1882 раза за четыре дня. По-видимому, это было связано с недовольством административным штрафом, который ему назначили за телефонный терроризм в очередной раз.

Сейчас мужчина находится под следствием по обвинению в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей. Задержанный признался, что страдает от одиночества и звонил в полицию, когда выпивал. Ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере 10 млн вон (около 600 тыс. рублей).