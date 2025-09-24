Последние заявление президента США Дональда Трампа об Украине не так однозначны, как кажется на первый взгляд, и могут быть направлены на дестабилизацию страны. Об этом пишет Unherd.

Ранее Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН заявил, что, пользуясь поддержкой ЕС, Украина «могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, может быть, даже пойти дальше». Также американский глава отметил, что Киеву пора действовать.

«Если это обдуманное заявление, а не импульсивный выпад, то можно сделать вывод, что это — призыв к самоубийству, адресованный Украине, чтобы покончить с конфликтом с Россией раз и навсегда», — говорится в тексте.

В Unherd подчеркнули неоднозначность и опасность таких заявлений для Киева, ведь боевые действия показали «огромные преимущества, которые дает современное вооружение обороняющейся стороне». Таким образом самым быстрым путем к катастрофическому поражению Украины является истощение войск и ресурсов в попытке устроить новое крупное наступление, к чему и призывает страну Трамп. При этом такой сценарий вовсе не означает, что Киев сможет вернуть государство к «первоначальному виду».