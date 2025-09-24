Зеленский выступал на Генассамблее ООН при почти пустом зале

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН прошло при практически пустом зале. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В зале находились в основном представители делегаций, которые также выступают утром (по Нью-Йорку) на Генассамблее. Целые ряды кресел стояли пустыми, даже делегации некоторых европейских стран - традиционных союзников Киева - были представлены лишь сотрудниками постоянных представительств при ООН.

Популярность Зеленского в последнее время снижается даже на Западе, в ведущих СМИ США и Европы выходят критические статьи о нем самом и его окружении.