В Индии в ходе протестов погибли четыре человека

ТАСС

Четыре человека погибли, более 70 ранены в ходе протестов в индийской союзной территории Ладакх на севере страны, участники которых требовали присвоить региону статус штата. Об этом сообщил телеканал India Today.

© Global Look Press

Столкновения демонстрантов, большую часть из которых, по данным телеканала, составили молодые люди, с полицией произошли в крупнейшем городе Ладакха - Лехе. Протестующие атаковали местный офис правящей партии "Индийская народная партия", бросали камни в полицейских, сожгли полицейский фургон. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. В Лехе введен комендантский час, запрещены собрания более пяти человек.

Протесты развернулись после того, как были госпитализированы 2 из 15 участников голодовки, возглавляемой климатическим активистом Сонамом Вангчуком. Они с 10 сентября отказывались от пищи. Вангчук на фоне столкновений отказался от голодовки и призвал демонстрантов воздержаться от насилия.

В 2019 году правительство Индии объявило о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх. Была отменена статья 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента. При этом правительство сохранило за Джамму и Кашмиром право иметь свой законодательный орган - ассамблею, тогда как Ладакх стал союзной территорией без законодательного органа.