Ким Чен Ын осмотрел больницу и остался недоволен

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел место строительства Пхеньянской объединенной больницы и отругал отвечавших за проект чиновников за честолюбие. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи остался недоволен тем, что строительство больницы затянулось на полтора года. Ким Чен Ын заявил, что причина задержки — «беспорядок в хозяйственно-организационной работе, порожденный честолюбием некоторых руководящих тогда кадров кабинета министров и руководящих работников постоянного объединенного стройштаба».

По словам лидера, виновные чиновники проигнорировали финансовую дисциплину государства и самовольно продвинули строительство без одобрения строительного бюджета. Их действия привели к значительным убыткам и продлению срока сдачи проекта. Ким Чен Ын таже обвинил чиновников в недисциплинированности и политической незрелости.

При этом глава Северной Кореи высоко оценил качество выполненных работ. Отдельно он отметил особый архитектурный стиль и функциональность больницы.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын поручил починить лифт во время осмотра жилого дома в Пхеньяне.