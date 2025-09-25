На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после заявления Трампа об Украине
Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об Украине стали ужасным сигналом для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Spectator.
По мнению обозревателя издания, заявление хозяина Белого дома — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении американского лидера — это четкое послание о том, что теперь он считает украинский конфликт ответственностью Европы, резюмировал колумнист.
В США заявили об умственной отсталости Зеленского
В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с хозяином Белого дома, центральной темой разговора с которым стал конфликт между Россией и Украиной.
Во вторник Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены.
Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что президент США сделал новые заявления по Украине под влиянием видения главы киевского режима.