Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об Украине стали ужасным сигналом для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Spectator.

«На самом деле слова Трампа — ужасная новость для Киева и будущего его военных действий», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, заявление хозяина Белого дома — это не декларация поддержки Украины, а его отказ от дальнейшего участия в мирном процессе. И самое болезненное в заявлении американского лидера — это четкое послание о том, что теперь он считает украинский конфликт ответственностью Европы, резюмировал колумнист.

В США заявили об умственной отсталости Зеленского

В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в работе 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Также "на полях" мероприятия он успел встретиться с хозяином Белого дома, центральной темой разговора с которым стал конфликт между Россией и Украиной.

Во вторник Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи Североатлантического альянса в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что президент США сделал новые заявления по Украине под влиянием видения главы киевского режима.