СМИ: Машину президента Южной Кореи остановили из-за кортежа Трампа в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена — причиной вновь стал кортеж американского лидера Дональда Трампа. Кадрами события в четверг, 25 сентября, поделились в Telegram-канале Mash.

На данный момент многие дороги в городе перекрыты. Несмотря на статус, сотрудники правоохранительных органов останавливают всех, уточнили в публикации.

Днем ранее полиция также не позволила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перейти через дорогу, поскольку по ней должен был проехать кортеж главы Белого дома.

В похожую ситуацию попал и французский лидер Эммануэль Макрон. После своего выступления в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) политик оказался заблокирован, и ему пришлось обратиться к местным полицейским, чтобы понять ситуацию.

Это не первый подобный инцидент с французским президентом — в конце мая в Сети появились кадры, как первая леди Франции Брижит Макрон дает пощечину своему мужу перед его выходом из самолета во Вьетнаме.