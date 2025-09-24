Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации и не позволила им перейти дорогу из-за проезда кортежа главы США Дональда Трампа. Видео опубликовало в Youtube-канале агентство Associated Press.

В первой части ролика, опубликованной ранее в СМИ и ставшей поводом для появления мемов, президент Франции Эммануэль Макрон беседует с полицейскими столицы США на фоне перекрытой из-за проезда Трампа дороги.

Во второй — члены турецкой делегации (предположительно, охранники) пытаются отодвинуть заграждения у дороги, стражи порядка и сотрудники службы безопасности не позволяют им это сделать. В кадре мелькает рассерженный Эрдоган, проезжают машины кортежа.

«Во вторник [23 сентября] турецкую делегацию также [как и французскую] остановила полиция, в результате чего президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден ждать, чтобы перейти улицу», — уточнили журналисты.

Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона

Ранее сообщалось, что президент США дважды за день попал в неловкие ситуации — в здании, где проходила ГА ООН, его встретил неработающий эскалатор, а в зале проведения заседаний — отключенный телесуфлер.