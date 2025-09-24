Пока вы не уснули: реакция РФ на удар ВСУ по центру Новороссийска и сложный этап ФРГ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В России отреагировали на удар ВСУ по центру Новороссийска

Ударом по центру Новороссийска Вооруженные силы Украины (ВСУ) провоцируют Россию на ответ, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на атаку украинских беспилотников на южный российский город.

«ВСУ наносят удары по гражданским объектам, совершенно не разбираясь. Это абсолютно не точечные удары и не по военным объектам, а чисто по гражданским. Тем самым они пытаются провоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом поднять шум», — заявил Чепа.

МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

Европе необходимо усилить поддержку Украины после изменения позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Песков оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Казахстане

До Казахстана Украина предлагала для встречи президента России Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским совершенно неприемлемые места. Об этом в среду, 24 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Украинцы сыпят большим количество предложений, называют огромное количество стран. И упирались вначале вовсе не на Казахстан, а упирались на те страны, которые абсолютно для нас неприемлемы, — сообщил он.

Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы

Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила в Черное море катера с десантом. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить с помощью семи умных авиабомб. Какие именно снаряды использовали ВСУ, не уточняется. Все авиабомбы были сбиты. Катера с украинским десантом также подверглись удару и были уничтожены. Кроме того, Россия нанесла удар по цехам завода «Мотор Сич», работающей на ВПК Украины электроподстанции и пунктам дислокации иностранных наемников ВСУ.

Зеленский раскрыл желание Трампа насчет Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе работы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке показал, что хочет поддерживать Киев до конца конфликта.

Об этом в интервью телеканалу FoxNews, запись которого доступна на YouTube, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Мелания Трамп встретилась с женой Зеленского

Первая леди США Мелания Трамп встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской.

Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное» со ссылкой на источники в украинской делегации.

В Германии заявили об одном из самых сложных этапов в истории

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия переживает один из самых сложных этапов в современной истории, и выступил за проведение масштабных реформ.

"Мы должны ясно понимать, что как страна мы переживаем один из самых сложных периодов в нашей современной истории", - утверждал Мерц, выступая в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 год в Бундестаге. "Однако не только наша страна, но и все западное сообщество ценностей сталкивается, пожалуй, с самым серьезным испытанием на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Собчак вновь оказалась в центре скандала

Телеведущая Ксения Собчак закатила шумную вечеринку в центре Москвы.

Гости мероприятия ели черную икру ложками, вкушали лобстеров, пили шампанское и веселились.

Онколог высказался о причинах болезни Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подтвердила, что у нее рак.

Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков заявил, что нельзя связывать напрямую онкологию журналистки с нахождением в коме ее супруга Тиграна Кеосаяна, однако можно предложить, что сыграл роль хронический стресс.

Анастасия Волочкова попала в рехаб

Анастасия Волочкова давно завершила профессиональную балетную карьеру, но продолжает танцевать. Артистка дает благотворительные концерты в разных городах России. К каждому выступлению балерина тщательно и подолгу готовится. Причем одно время Анастасия снимала на видео свои репетиции и тренировки, неизменно в конце ролика не без труда снимая с натруженных ножек пуанты и оглушительно хрустя суставами в камеру.

Балерина не скрывает, что у нее много травм, связанных с работой, поэтому она регулярно оказывается в кабинетах врачей-специалистов. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Волочкова объявила, что попала в рехаб.

