Венгрия ответила на призывы признать Палестину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен признавать Палестину. Об этом сообщает Telex.

Франция, Бельгия, Монако, Люксембург и Мальта объявили о признании палестинского государства на саммите Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. За день до этого Британия, Канада, Австралия и Португалия официально признали Палестину. По данным CNN, теперь палестинскую государственность признают около 80 процентов стран-членов Генассамблеи ООН.

По словам Сийярто, Венгрия считает, что признание Палестины не приблизит мир на Ближнем Востоке. Министр заявил, что пока миру способствовали только Авраамские соглашения. Во время первого президентства Дональда Трампа (2017–2021 годы) при его посредничестве были подписаны соглашения Авраама, предусматривающие нормализацию отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Небензя заявил, что Израиль хочет контролировать всю Палестину

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что государственность для палестинцев - «это право, а не награда», и без нее в регионе не будет мира. США по-прежнему выступают против признания государственности Палестины, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что «палестинскому государству не бывать».

Для вступления Палестины в ООН требуется, чтобы за резолюцию проголосовали как минимум девять из пятнадцати членов Совета безопасности, и чтобы ни один из пяти постоянных членов - Россия, США, Франция, Китай и Британия - не наложили вето.