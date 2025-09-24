В ООН указали на противоречие в политике Европы

Страны Европейского союза (ЕС) не вправе требовать у Вашингтона оказать военную помощь Украине, продолжая при этом закупать нефть. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

«Европа не может покупать российскую нефть и газ и в то же время требовать помощи в ведении этого конфликта, это должно прекратиться», — подчеркнул постпред.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пожаловался, что Европа вводит недостаточно жесткие санкции в отношении России.