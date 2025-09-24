В МИД высказались об отказе Молдавии аккредитовать на выборы наблюдателей из РФ

Отказ властей Молдавии аккредитовать российских наблюдателей на парламентские выборы — политически мотивированное решение, которое препятствует объективному мониторингу мероприятия.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего «вмешательства» в избирательные процессы (этот тезис постоянно тиражируется в глубоко политизированном информпространстве страны) привел к тому, что в ход пошли совершенно антидемократические методы», — говорится в официальном комментарии.

23 сентября стало известно о решении молдавского ЦИК отказать в аккредитации 16 российским краткосрочным наблюдателям, которые были включены в состав миссии Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ). После этого посла Молдавии в Москве Лилиану Дария вызвали в российский МИД.

Выборы в Молдавии состоятся 28 сентября. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика. Так, президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Россия якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.