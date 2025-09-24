Уволенным Маском чиновникам США предложили вернуться на работу

Сотни бывших чиновников различных госорганов Соединенных Штатов, которых уволили во время периода чисток, инициированных Департаментом эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, могут вернуться на государственную службу. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Управление общих служб дало сотрудникам, которые занимали посты на госслужбе, срок до конца недели, чтобы согласиться или отказаться от восстановления. Те, кто согласится, должны выйти на работу 6 октября после семимесячного оплачиваемого отпуска», — говорится в материале.

Отмечается, что из-за высоких темпов сокращений ведомство не могло выполнять даже свои основные функции, поскольку у него не хватало кадров.

Схожая ситуация происходит и в налоговой службе США, а также в министерстве труда и службе национальных парков: ведомства начали нанимать ранее уволенных сотрудников на работу.

Бизнесмен Илон Маск возглавил DOGE в январе 2025 года. Миссия ведомства заключалась в реформировании федерального правительства, сокращении издержек и модернизации административной структуры.

По данным Reuters, в рамках программы удалось сократить 260 тыс. федеральных гражданских служащих, что составляет почти 12% от общего числа.

Сторонники реформ утверждают, что ведомству удалось сэкономить до $160 млрд. Однако, по другим данным, сопутствующие расходы — включая юридические издержки и выходные пособия — могли достигнуть $135 млрд.

Бизнесмен покинул DOGE в мае текущего года.