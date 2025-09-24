«Ошеломительный поворот»: западные СМИ о смене позиции Трампа по конфликту на Украине

Западные СМИ отметили смену позиции президента США Дональда Трампа по поводу украинского конфликта, проанализировав резкие высказывания американского лидера в отношении России. Самые интересные статьи по этому поводу в подборке «Рамблера».

Накануне президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе встречи и после нее американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он заметил, что российская экономика «находится на грани развала» и Киев мог бы вернуться к своим «изначальным границам», а также охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

Реакция американских СМИ

Американская газета The Washington Post в своей статье «Трамп заявил, что Украина готова победить Россию при поддержке НАТО» обратила внимание на то, что президент США «резко ужесточил риторику и изменил публичную позицию по конфликту».

«Его слова выходят за рамки того, что даже многие украинские политики в частном порядке признают как вероятность, что они не смогут восстановить полный контроль над своей территорией в ближайшее время», - говорится в статье.

Издание напомнило, что еще месяц назад Трамп «расстилал красную дорожку» для президента России Владимира Путина на «теплой встрече в Анкоридже», однако его последние комментарии в соцсетях подчеркнули «непостоянство его усилий по прекращению войны».

Неожиданная смена позиции президента США Дональда Трампа «может дать ему возможность дистанцироваться от конфликта, который он когда-то обещал разрешить за несколько дней или недель», пишет в свою очередь The New York Times.

«Трамп не объяснил причину своего ошеломительного поворота, однако некоторые европейские чиновники подозревают, что, дистанцируясь от войны, президент «умывает руки» (…) За восемь месяцев своего президентства Трамп не раз метался от одной позиции по украинскому вопросу к другой», - констатировали журналисты.

Трамп непостоянен в своих словах, и Москву вполне устроит его решение отказаться от миротворческой миссии, так как непосредственной угрозы того, что президент США введет жесткие экономические санкции, нет, пишет CNN.

«Все это похоже на поворот в сторону Украины (…). Но пост Трампа может также стать предвестником того, что он полностью «умыл руки»», - считают журналисты.

Реакция европейских СМИ

Комментируя заявление Дональда Трампа по поводу украинского кризиса, европейские СМИ также усомнились в том, американский лидер готов ввести дополнительные санкции против России.

«Американская внешняя политика, до крайности персонализированная Трампом с момента его возвращения к власти, склонялась к сближению с Москвой. Отказ Путина принять предложение Трампа о переговорах, возможно, заставил американского президента изменить свое мнение. Будущие решения покажут, произойдут ли какие-то изменение на практике», - пишет французское издание Le Figaro.

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопросы о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина по-прежнему надежным партнером по переговорам, констатирует France 24.

А британское агентство Reuters считает, что пока нет никаких признаков того, что заявление Трампа по поводу противостояния Украины и России приведет к изменению политики США и ужесточению антироссийских санкций.