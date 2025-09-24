В Киргизии чиновники пришли на совещание и вышли в наручниках

В Киргизии задержали 24 чиновника на совещании главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева из-за махинаций с товарами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на спецслужбу республики пишет АKIPRESS.

На совещание были приглашены семь налоговиков, шесть пограничников, семь сотрудников фитосанитарной службы и четыре сотрудника контроля Минтраса. Им вменяется обвинение в коррупции.

«В зоне деятельности КПП "Чалдовар-Автодорожный" должностные лица создали коррупционную схему по незаконному импорту (контрабанде) товаров из стран-участниц ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Ташиев прямо на совещании поручил уволить всех собравшихся причастных лиц, арестовав их для проведения следственных действий. Их вывели в наручниках из здания.

Ранее Камчыбек Ташиев предложил переименовать грецкий орех. Он объяснил это тем, что «нигде в мире нет такой большой территории ореховых лесов». По этому, по словам чиновника, его нужно переименовать в киргизский.