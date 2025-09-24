Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью местного оппозиционера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал соболезнования в связи с гибелью местного оппозиционера Володи Григоряна.

В своей публикации премьер осудил произошедшее и обратился к семье убитого, однако пользователи сети не поверили в искренность в его слов.

«Может, вместо соболезнований стоит не приказывать убивать? Мы все понимаем, чья это работа», — написал один из комментаторов.

Другие пользователи заявили, что случившееся с Григоряном — «это ваше правительство, это ваш мирный договор и безопасная Армения».

До этого в пресс-службе Министерства внутренних дел Армении сообщили, что глава общины Паракар вблизи Еревана был убит ночью у своего дома. В публикации говорится, что жертвой стал Володя Григорян, представлявший оппозиционную партию «Апрелу Еркир».

Кроме него также был застрелен его друг — сотрудник криминальной полиции. Еще один человек получил ранения. По данным МВД, преступление совершил один нападавший, которому удалось скрыться с места происшествия.