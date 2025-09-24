Западные СМИ отметили в поведении Трампа плохой знак для Украины

© Московский Комсомолец

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале обратил внимание на статью "Украинская война: Трамп умывает руки" в британской газете "Телеграф".

"То, что на первый взгляд может показаться потрясающим разворотом (Трампа), может на деле оказаться плохой новостью для Зеленского, - пишет главный корреспондент газеты Роб Крилли. - Вместо того, что обещать большую помощь Украине и усилить действия против России.

23 сентября 2025 года в Нью-Йорке завершилась пятая встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам Трампа, после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации между Украиной и Россией» он пришел к выводу, что Украина, при поддержке Европейского союза, в состоянии вернуться к своему «первоначальному виду».