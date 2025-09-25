В США раньше срока убрали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна

В Вашингтоне от Капитолия убрали статую президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна, держащихся за руки. Об этом сообщает Axios. Статуя "Лучшие друзья навсегда" могла оставаться у Капитолия до вечера 28 сентября, но представитель министерства внутренних дел Элизабет Пис заявила, что скульптура "не соответствовала выданному разрешению".

В анонимной группе "Тайное рукопожатие", которая связана с появлением статуи, рассказали, что Служба национальных парков должна была за 24 часа письменно уведомить об отзыве разрешения на установку. Однако этого не случилось. Статуя появилась у Капитолия накануне.

У ее основания была расположена табличка с надписью "Мы прославляем долгую связь между президентом Дональдом Трампом и его самым близким другом Джеффри Эпштейном". Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следствие установило, что младшей из приглашенных было 14 лет.

В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, он не выжил. В американском обществе есть теория о том, что клиенты Эпштейна были записаны в специальные списки. Как утверждается, там есть и Дональд Трамп. На фоне размолвки с американским лидером бывший глава Департамента государственной эффективности в администрации Илон Маск утверждал, что тот препятствует оглашению этого списка из-за того, что в нем есть его имя. Сам Трамп это категорически отрицает.