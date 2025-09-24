Станет хуже: жители Германии обеспокоены своим будущим

Уровень доверия граждан Германии к правительству падает. Согласно последним данным опроса, проведенного институтом INSA для BILD, большинство жителей страны не ожидает улучшений в экономике, миграционной политике и личном благополучии, передает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

Основной запрос респондентов — ужесточить меры по решению проблемы миграции. Каждый третий респондент считает эту проблему приоритетной. На втором месте находится экономика (23%), затем с большим разрывом следуют вопросы климата (14%), безопасности (12%) и образования (9%). Однако даже в сфере миграции оптимизм угасает: в мае 32% опрошенных верили в улучшения, а в сентябре эта цифра снизилась до 19%. В то же время число тех, кто ожидает ухудшения ситуации, выросло с 18% до 35%.

Граждане Германии все меньше доверяют обещаниям властей по поддержке экономики. В мае 43% населения верили в экономический рост, а сейчас эта цифра снизилась до 28%. Почти половина граждан, 56%, настроены скептически. Лидер ХДС Фридрих Мерц заявлял, что к лету ситуация в стране улучшится, однако результаты опроса свидетельствуют об обратном.

«Особенно тревожно респонденты смотрят на собственное будущее: лишь 10% рассчитывают на рост доходов, 41% не ждут изменений, а 39% уверены, что ситуация станет хуже», — говорится в публикации.

* издание признано Минюстом РФ иностранным агентом