Обзор иноСМИ: «стена дронов» в ЕС и отказ Мелании Трамп Елене Зеленской

В ЕС назвали сроки создания «стены дронов»

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил Euractiv, что ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению беспилотников в течение года. Однако на создание полноценной сети на суше и на море, способной отслеживать и уничтожать цели, потребуется гораздо больше времени.

Идея так называемой «стены дронов» быстро набрала популярность после нарушений воздушного пространства ЕС в последние недели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уделила этому особое внимание в своем сентябрьском докладе о положении дел в Евросоюзе. В беседе с Euractiv Кубилюс заявил, что сейчас у ЕС недостаточно возможностей для противостояния беспилотникам. Первый шаг - быстро получить системы обнаружения. По его словам, это можно сделать «где-то через год». Он назвал лазеры вариантом борьбы с беспилотниками «с минимальными затратами» и подчеркнул, что такая оборонительная сеть должна также охватывать обширные морские границы блока.

Мелания Трамп отказалась от беседы с Еленой Зеленской

В начале недели СМИ сообщили, что первая леди США Мелания Трамп встретится с женой Владимира Зеленского Еленой во время Генассамблеи ООН. Однако советник Мелании Трамп Марк Бекман опроверг эту информацию, пишет New York Post. По словам Бекмана, Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече, но никаких официальных переговоров не запланировано.

Как отметил Бекман, поскольку первая леди США «очень вежлива», 24 сентября она поздоровается с Зеленской, но никаких содержательных бесед или встреч у них не запланировано. Ранее некоторые наблюдатели заявляли, что позиция Мелании Трамп влияет на мнение президента США по украинскому кризису, подчеркивает New York Post.

Между восторгом и скепсисом: в ЕС оценили слова Трампа об Украине

Дональд Трамп внезапно стал ярым сторонником Украины? Этот вопрос быстро стал главной темой обсуждений в кулуарах Генассамблеи ООН после того, как президент США застал всех врасплох своим самым проукраинским заявлением на сегодняшний день, пишет Politico. Трамп впервые заявил, что верит в успех ВСУ. Чиновники ЕС, пытающиеся осмыслить очевидную перемену, колеблются между восторгом и скептицизмом. Они указывают, что Трамп часто меняет свою позицию - и вполне может сделать это снова после убедительного телефонного разговора с другим лидером. Эта реальность еще больше усложняет лидерам задачу по выработке ответа на украинский кризис.

Первой реакцией ЕС было «сдержанное восхищение» новым резким тоном президента США, отмечает Politico. Выступая перед журналистами у здания Совета Безопасности ООН, главный дипломат ЕС Кая Каллас приветствовала высказывания Трампа. Она подчеркнула, что американский президент сделал «очень сильное заявление, которого раньше в ЕС не слышали». По ее словам, это означает, что ЕС и США понимают друг друга. Однако несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм, заподозрив, что слова Трампа могут быть не более чем попыткой подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к каким-то шагам. По их мнению, эта попытка не приведет к каким-либо реальным изменениям в политике США.

«Германия готова сыграть главную роль в перевооружения ЕС»

Германия готова взять на себя ведущую роль в программе перевооружения ЕС, позиционируя себя как лидера совместных проектов в области вооружений, пишет Financial Times. Контекст: Брюссель готовит дорожную карту по подготовке обороны ЕС к 2030 году. Документ будет представлена лидерам Евросоюза в октябре. В просочившемся в прессу политическом документе Берлин представил свои рекомендации, предлагая создать «коалиции коллективного потенциала» - группы стран, которые совместно разрабатывали бы и закупали системы вооружения в конкретных приоритетных областях, к примеру, в противовоздушной обороне.

В рекомендациях подчеркивается готовность Берлина взять на себя ведущую роль. Также немецкие чиновники заявили, что большая часть совместных проектов должна быть направлена на противодействие «угрозе с востока». Германия также хотела бы, чтобы Европейское оборонное агентство взяло на себя более активную роль «центральной платформы сопоставления и координации потребностей в европейских закупках». Благодаря совместным закупкам государства-члены должны объединить свои рыночные позиции, а также согласовать стандарты национальных вооружений. В Германии заявили, что проекты должны быть открыты для Украины и «третьих стран, имеющих на это право». Как отмечает FT, это стало уколом в адрес Франции, стремящейся к европейским преференциям в сфере оборонных закупок.

Главного тренера сборной Португалии обокрали на миллион евро

Дом тренера футбольной сборной Португалии Роберто Мартинеса был ограблен в прошлую субботу, сообщает A Bola. Речь идет об особняке, расположенном в курортном городе Кашкайш. Воры проникли в жилье Мартинеса через кухню и похитили драгоценности и часы на сумму более миллиона евро.

Свидетелем ограбления стал сторож, который в этот момент работал в подвале. Испанец Мартинес, тренирующий сборную Португалии с января 2023 года, сейчас готовится к двум следующим матчам команды в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Одиннадцатого октября сборная Португалии выйдет на поле против Ирландии, а через три дня сыграет против Венгрии.