В России отреагировали на слова Трампа о праве стран НАТО сбивать самолеты

Провокационное заявление президента США Дональда Трампа о праве стран НАТО сбивать российские военные самолеты, нарушающие их воздушное пространство, является попыткой произвести впечатление на Москву. Об этом в комментарии Рамблеру сказал политолог Алексей Мухин.

Во вторник, 23 сентября, президент США заявил, что страны, входящие в Североатлантический альянс, могут сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве.

Трамп ранее отмечал, что он «разочарован» поведением России, и, скорее всего, с этим и связано данное конфронтационное заявление. Однако я не могу интерпретировать его слова иначе, как попытку произвести впечатление на Москву, поскольку в настоящее время существует протоколы, которые говорят о том, как действовать в случае нарушения воздушного пространства или атаки. И к заявлениям политиков они не имеют никакого отношения. Они имеют отношение к доктринам безопасности, к военным доктринам государств, в том числе сран-членов НАТО и Российской Федерации. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

При инцидентах, связанных с нарушением военными самолетами воздушного пространства государства, решение об ответных мерах каждый раз принимается индивидуально, подчеркнул эксперт.

«И подобные решения каждый раз зависят от тех обстоятельств, которые возникли в результате того или иного инцидента. Так что заявление Трампа нельзя назвать никак иначе, кроме как провокационным. Вот если вслед за его словами последуют изменения в доктринальных документах и в протоколах реакции на подобные инциденты, тогда и можно будет их обсуждать. Пока же это просто провокационное заявление, сделанное с определенной целью. Из этого и нужно исходить», - сказал Мухин.

