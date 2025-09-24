WP: напротив Капитолия появилась статуя держащихся за руки Трампа и Эпштейна

Неизвестные установили напротив Капитолия бронзовую статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и уличенного в растлении несовершеннолетних Джеффри Эпштейна.

© Gent Shkullaku/ZUMA/TACC

Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, у основания статуи находится табличка с надписью "мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном".

Скульптура может простоять на Капитолийском холме до вечера воскресенья в соответствии с разрешением, выданным службой национальных парков.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.