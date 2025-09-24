Европейские чиновники пожаловались на Трампа
Ряд европейских чиновников выразили свое недовольство речью президента США Дональда Трампа, с которой он выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что несколько иностранных официальных лиц охарактеризовали выступление американского лидера как «в лучшем случае неинформативное, а в худшем — контрпродуктивное».
Ранее Трамп назвал позором то, что Европа ведет борьбу с Россией и одновременно закупает ее энергоносители. Он также призвал европейские страны присоединиться к пошлинам США в отношении Москвы.