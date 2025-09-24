«Очередная глупость»: молдавскую молодежь хотят воспитывать на ненависти к России

Запрет российских фильмов в Молдавии направлен на воспитание у молодежи ненависти к России, и не стоит недооценивать такие шаги. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

По его словам, запрет российских фильмов в Молдавии можно рассматривать как глупость, чем это по сути и являются, но стоит обратить внимание и на подоплеку таких шагов.

«Такие меры действенны для тех, кого хотят оградить от нашей культуры и общей истории — для молодежи. Для нее [российские] фильмы, песни и литература не являются чем-то безусловным, они не росли на них», — пояснил Шолохов.

Он привел в пример Украину, где нынешнее молодое поколение, «до предела запутанное неимоверными историческими «сведениями»», вполне готово воспринимать как главное культурное достояние фашистские лозунги.

Ранее в Молдавии запретил фильм советского и российского режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». По данным СМИ, показ фильма был прерван сообщением на молдавском и русском языках: «Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. "а" ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных услугах». Причиной запрета называется «милитаристский контекст» и «политическое содержание» картины.