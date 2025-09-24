Мэр Лондона считает Трампа расистом и исламофобом

Мэр Лондона Садик Хан, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа в его адрес, назвал главу Белого дома "расистом и исламофобом".

Трамп накануне во время выступления на Генеральной ассамблее ООН назвал мэра британской столицы "ужасным ". Кроме того, по мысли Трампа, "их иммиграционная политика, а также их самоубийственные энергетические идеи станут гибелью Западной Европы".

В комментарии телеканалу Sky Хан отметил, что является мэром-мусульманином, руководящим «либеральным, мультикультурным, прогрессивным городом». «Я, похоже, не покидаю мысли Дональда Трампа», - отметил лондонский мэр. Президент США своими высказываниями показал, что он «расист, сексист, исламофоб», считает Хан.

Натянутые отношения между ним и Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру британской столицы пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". Через три года перед прибытием с визитом в Лондон Трамп в соцсетях назвал мэра "очень тупым" и "отмороженным неудачником".