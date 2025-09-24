МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

Европе необходимо усилить поддержку Украины после изменения позиции президента США Дональда Трампа в отношении конфликта.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

«Мы можем добиться гораздо большего. Еще не все европейские государства выполнили то, что обещали Украине. Нам нужно посмотреть, какие еще финансовые и военные возможности у нас есть», — отметил дипломат.

По мнению Вадефуля, Европа якобы «гораздо сильнее России». Он добавил, что заявления Трампа по украинскому кризису демонстрируют то, что он «делает выводы из отсутствия прогресса на переговорах».

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза (ЕС) готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». Он добавил, что США продолжат продавать оружие НАТО, которое будет «делать с ним то, что считает нужным», включая дальнейшую передачу Киеву.