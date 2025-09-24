В Армении убили оппозиционного главу общины

Глава общины Паракар Володя Григорян, представлявший оппозиционную партию «Апрелу Еркир», был убит ночью у своего дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД Армении.

Отмечается, что убийца скрылся с места преступления. Также, помимо Григоряна, был убит сотрудник криминальной полиции, еще один человек ранен.

Как пишет агентство, премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил преступление и заявил, что МВД должно его раскрыть.

