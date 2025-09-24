«СТРАНА.ua»: Трамп решил заработать на украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по конфликту на Украине, решив на нём заработать, раз не получилось его быстро завершить, пишет «СТРАНА.ua».

«В своём тексте Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи Европейского союза». О том, что в этом деле Киеву будут как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова», — говорится в публикации.

Отмечается, что американский лидер упомянул поставки оружия через НАТО. Издание считает, что речь идёт о механизме, когда страны Североатлантического альянса передают Украине военную технику, которую закупают у Вашингтона.

«Поэтому логика Трампа вырисовывается примерно такая: «Так как войну быстро остановить не получается, то нужно на ней заработать», — подчёркивается в материале.

Ранее американский лидер выразил мнение, что Украина, «становясь только лучше», сможет «вернуть свои территории» и, «может быть, даже пойти дальше» в противостоянии с Россией. Москва, по его словам, ведёт борьбу на Украине «бесцельно».