В МИД Китая заявили, что все стороны конфликта на Украине знают их позицию

Газета.Ruиещё 1

Китай с начала украинского кризиса придерживается беспристрастной и справедливой позиции, настаивая на прекращении огня и всячески содействуя мирным переговорам. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

В МИД Китая заявили, что все стороны конфликта на Украине знают их позицию
© Газета.Ru

По его словам, все заинтересованные стороны прекрасно понимают позицию Китая по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга для прессы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что не видит заинтересованности со стороны Китая закончить украинский конфликт в ближайшее время.

23 сентября украинский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. В ходе встречи с Зеленским глава Белого дома заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго, и отметил большую военную мощь России.