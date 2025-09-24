Варшава уведомила Минск об открытии пунктов пропуска на границе

Официальное уведомление от Польши об открытии 25 сентября с часа ночи пунктов пропуска на белорусско-польской границе поступило в Госпогранкомитет Белоруссии.

Белорусское ведомство проинформировало о поступлении уведомления Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября (по белорусскому времени) закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на границе двух соседних стран.

Это автодорожные пункты пропуска Брест – Тересполь и Козловичи - Кукурыки, а также четыре железнодорожных: Гродно – Кузница-Белостокская, Брест – Тересполь, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь – Семеновка.