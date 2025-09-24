Зеленский зря обрадовался: что означают слова Трампа о России – «бумажном тигре»

The Telegraph назвал недавнее заявление американского президента тревожным сигналом для Владимира Зеленского. В речи Трампа прозвучало обещание, что Европа будет помогать Украине в возвращении территорий, а Россию он охарактеризовал как «бумажного тигра». Зеленский же, конечно, после подобных заявлений расплылся в радостной улыбке. Однако, как пишет издание, за эффектной формулировкой скрывается неприятная реальность для Киева.

Авторы отмечают, что на первый взгляд слова американского лидера могли показаться сенсационным изменением курса, но по сути они означают плохие новости для Украины. Вместо того чтобы объявить о новых мерах поддержки или усилении давления на Москву, Трамп фактически перекладывает ответственность на европейских партнёров и НАТО.

Газета делает вывод, что президент США фактически отстраняется от конфликта, давая понять: его терпение в отношении украинского кризиса исчерпано.

В материале также подчёркивается, что речи о дополнительной военной или финансовой помощи Киеву не прозвучало, как и угроз усилить санкционное давление на Россию. Единственным обещанием Трампа стало продолжение поставок вооружений союзникам. По мнению издания, такие заявления вряд ли способны серьёзно изменить ход событий на фронте.

После недавней встречи с Владимиром Зеленским американский президент опубликовал в своей социальной сети пост, где заявил, что Россия испытывает серьёзные трудности. Он подчеркнул, что Украина набирает силу, способна вернуть утраченные территории и даже пойти дальше, фактически призывая к продолжению войны против Москвы.

Ранее все инициативы Трампа в вопросе урегулирования сводились к другому: он настаивал, что Киев должен смириться с утратой ряда областей и согласиться остановить боевые действия вдоль нынешней линии фронта.

На этом фоне новое заявление выглядело как резкий поворот позиции. Возникает закономерный вопрос: что подтолкнуло его к такой перемене?

Одним из факторов, по мнению наблюдателей, стало недовольство Трампа тем, что его попытки быстро добиться прекращения конфликта не увенчались успехом. Дополнительным стимулом могли послужить и последние инциденты с пролётами самолётов и беспилотников над европейскими странами. Независимо от того, были ли эти эпизоды случайностью или умышленной провокацией, западные «ястребы» использовали их как аргумент, чтобы подтолкнуть американского лидера к более жёсткой линии против России. И судя по нынешней риторике, их давление принесло результат, пишет «Политика страны».

Кроме того, в публикации Трампа прозвучала мысль о том, что российская сторона якобы приближается к поражению: её экономика, как он считает, не выдержит санкционного давления и ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Но при всей агрессивности формулировок в его словах скрывался важный нюанс. Американский президент особо выделил, что успех Украины возможен лишь при поддержке Европейского союза. США как активного участника он не упоминал. Единственным конкретным обязательством стала отсылка к поставкам оружия через механизмы НАТО, когда союзники оплачивают закупку американских вооружений и затем передают их Киеву.

Из этого вырисовывается логика действий Белого дома. Трамп, по сути, даёт понять: раз быстро закончить войну не удаётся, стоит извлечь из неё максимальную выгоду. Если Зеленский хочет продолжать воевать и верит в победу — пусть сражается, но при условии, что европейцы будут закупать оружие у Вашингтона, не затрагивая напрямую бюджет США. В вопросе санкций позиция также обрисована: Америка готова поддержать ограничения против России, если Евросоюз пойдёт дальше и откажется от российских энергоресурсов в пользу американских, одновременно оказывая давление на Китай и Индию. Если же Брюссель на это не пойдёт, то и Вашингтон воздержится от дополнительных шагов. По сути, стратегия сводится к тому, чтобы наблюдать за конфликтом со стороны, извлекать финансовую выгоду и ждать момента, когда Москва сама окажется заинтересована в переговорах.