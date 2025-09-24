В интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский выразил удивление в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможном возврате к территориальному статусу Украины на февраль 2022 года.

23 сентября текущего года после встречи с Зеленским в рамках Генассамблеи ООН Трамп отметил, что Украина могла бы не только восстановить свои границы, но и «пойти дальше».

Да, я несколько удивлен, передал свою реакцию глава киевского режима.

Ранее, перед встречей президентов России и США на Аляске, Зеленский заявлял о неприемлемости территориальных уступок. Однако в конце августа он признал невозможность военного возврата утраченных территорий.

В августе Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров ЕС. Сообщалось, что во время закрытых переговоров демонстрировалась карта Украины, где восточные регионы были обозначены розовым цветом как контролируемые Россией. Позже заместитель главы аппарата Белого дома опубликовал фотографию с видимой картой, а Зеленский поблагодарил за подарок.

По данным New York Times, со ссылкой на европейских чиновников, Трамп предполагал, что признание Киевом российского статуса всего Донбасса ускорит мирное урегулирование. В апреле 2025 года американский президент также заявлял, что отсутствие у России претензий на всю Украину уже является уступкой, а вопрос территориальных компромиссов «зависит от территорий».