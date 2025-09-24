Оппозиция Молдавии выступила с резким заявлением о протестах в стране

Протесты в Молдавии не прекратятся, пока не падет режим Майи Санду. Таким мнением поделилась с РИА Новости депутат оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в интервью РИА Новости.

В воскресенье в республике пройдут парламентские выборы. По словам Таубер, «градус протестного движения очень высокий». Она выразила надежду на то, что текущая власть уйдет буквально через несколько дней, сразу же после выборов 28 сентября.

«Мы сделаем все возможное, чтобы после 28 сентября Майи Санду и ПДС больше в нашей стране не было. Потому что это главное зло для нашей страны, для наших сограждан. Мы уверены, что 28 сентября люди выберут другие силы и режим Майи Санду падет», — подчеркнула Таубер.

По ее словам, все голосуют против ПДС и Майи Санду. Этот режим уходит, начинается новая глава в развитии Молдовы «без узурпаторов и тоталитаризма, где учитываются интересы граждан», отметила Таубер. Она подчеркнула, что поддержка блока «Победа» растет, несмотря на запрет участвовать в выборах. Как указала Таубер, ПДС и Майя Санду понимают, что команда Илана Шора — их самый серьезный конкурент на выборах 28 сентября.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил NEWS.ru, что Молдавии грозит «цветная революция» по классическому сценарию.