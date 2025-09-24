Госдеп назвал время встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут переговоры в 19.00 мск в среду, следует из графика главы Госдепа.

«Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск)», – указано в графике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что встреча состоится в среду, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН запланирована на среду. Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.