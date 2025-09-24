В Британии сравнили ООН с «ходячим мертвецом»

ООН накануне своего 80-летия сталкивается с серьезнейшим кризисом — организация все больше превращается в «ходячего мертвеца» и рискует повторить судьбу Лиги Наций. Об этом пишет британское издание Financial Times (FT).

Критику в адрес ООН высказывают многие члены организации, включая Россию и США. По мнению нового папы Римского Льва XIV, организация утратила способность «объединять людей», а старший помощник бывшего генсека ООН Кофи Аннана Надер Мусавизаде подчеркнул, что объединение сталкивается не только с внешним, но и с внутренним кризисом.

«Внутренний кризис обусловлен 20-летним ослаблением власти, потенциала и влияния, особенно среди беднейших слоев населения и людей в зонах конфликтов. Нынешний кризис связан с возвращением к конфликту и соперничеству великих держав», — отметил он.

Ранее страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) захотели реформировать ООН.