На Западе возмутились поведением Зеленского в Нью-Йорке

Пока украинский президент Владимир Зеленский шутит и смеется в Нью-Йорке, его страна продолжает проигрывать на поле боя. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0», — написал Боуз.

Ранее Зеленский заявил, что чувствует себя «президентом США». Таким образом украинский президент прокомментировал большое количество вопросов от журналистов после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.