Пока вы спали: взрыв в столице Норвегии и дипфейк с участием Захаровой

В Осло прогремел взрыв

В столице Норвегии Осло произошёл взрыв, пострадавших нет. Задержан один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

"Экстренные службы отреагировали на сообщения о взрыве в районе Пилестредет в Осло... Один человек был задержан... Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Задержанным является несовершеннолетний. Как отмечает NRK, в районе, в котором произошёл взрыв, проживает экс-премьер Норвегии Эрна Сульберг, но на момент взрыва её не было дома.

Меланья Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской

Жена американского лидера Дональда Трампа Меланья отказалась от встречи с женой главы киевского режима Владимира Зеленского. Отмечается, что первая леди США планирует из вежливости поздороваться с Еленой Зеленской в Нью-Йорке, заявил старший советник супруги президента США Марк Бекман, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Зеленская несколько раз обращалась к Меланье, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, ничего официального не будет. Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается. Но содержательного разговора не будет, встречи не будет", - заявил Бекман во время интервью.

Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным. В качестве возможного места для переговоров он назвал Казахстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане", - заявил глава киевского режима во время интервью.

Отмечается, что на соответствующий вопрос ведущего Зеленский подтвердил, что он готов ко встрече с главой российского государства.

МИД опроверг дипфейк с участием Захаровой

МИД России опровергло сделанный путем монтажа дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя дипведомства Марии Захаровой. В ведомстве заявили, что за подобными провокациями прослеживается почерк украинских спецслужб, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал российского МИДа.

По информации ведомства, в казахстанских онлайн-сообществах распространился смонтированный дипфейк с использованием кадров интервью Марии Захаровой, где наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая ее голос аудиодорожка. В видеоролике Захарова якобы комментирует встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-сессии Генассамблеи ООН.

"Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле", - говорится в сообщении.

Страны G7 обсудили дополнительные санкции против России

Страны "Большой семерки" (G7) на полях Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных экономических санкций против РФ. Кроме этого обсуждались меры против третьих стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное коммюнике государств G7.