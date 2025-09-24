В США назвали обрекшие Украину на гибель слова Трампа

Президент США Дональд Трамп словами о возвращении Украиной территорий обрек ее на гибель. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

«Он обрек Украину на смерть. Более того, он обрек европейскую экономику на крах, а НАТО — на то, чтобы стать еще большим “бумажным тигром”», — сказал он.

По его словам, альянс после заявлений Трампа не сможет выполнять свои обязательства. Американский президент, по мнению Риттера, решил таким образом «умыть руки» в украинском вопросе.

Ранее британское издание The Telegraph назвало высказывания Трампа плохой новостью для Украины.