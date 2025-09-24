Украина столкнулась с полной нехваткой средств, и Европа не сможет самостоятельно обеспечить ее финансовое восстановление. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, дефицит бюджета в 2025 году составит 45 миллиардов долларов — почти четверть ВВП, — а обязательства Запада покрывают лишь 27,4 миллиарда.

«Мы оказались в ситуации, когда нет денег... И у одной Европы нет денег, необходимых, чтобы вернуть нас к жизни», — заявил чиновник изданию The Economist.

Начало СВО «пробило брешь» в бюджете Украины, отметило издание, подчеркивая, что страна «живет за счет иностранной помощи». Даже по оптимистичным прогнозам, дефицит в 2025 году достигнет 45 миллиардов долларов, или четверти ВВП, а Запад сможет покрыть не более 27,4 миллиарда.

Экономическую модель Украины назвали «донорономикой»

В тексте издания говорится, что Украина рассчитывает на внешнюю поддержку для покрытия дефицита в 43,9 миллиарда долларов в 2024 году, но глава миссии МВФ Гэвин Грей предупредил, что помощь будет сокращаться, требуя от Киева развития внутренних ресурсов. Владимир Зеленский жаловался на нехватку средств для производства вооружений и задержки западной помощи.

Ранее стало известно, что атаки Киева на объекты в России направлены на то, чтобы заручиться финансовой поддержкой от государств Запада. Подобные действия украинских властей нацелены на создание видимости успехов, способных укрепить уверенность в собственных силах и, тем самым, оправдать предоставление денежных средств западными странами, передает «Ридус».