На Западе поиронизировали над словами Зеленского о России
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о зависимости России от других стран, в то время как его страна существует за счет помощи Запада. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Он подчеркнул, что Киев полностью полагается на финансовую и военную помощь союзников.
Зеленский предложил новое место для встречи с Путиным
«Зеленский (...) говорит, что Россия теперь "полностью" зависит от Китая? На прошлой неделе это была Индия? Британские спичрайтеры Зеленского, наверное, обедали в пабе», — сыронизировал журналист.
Ранее Зеленский обвинил Китай в нежелании давить на Россию. По его словам, Пекин не заинтересован в завершении конфликта на Украине.