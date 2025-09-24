Политолог ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

«Озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот». Об этом политолог Федор Лукьянов сообщил в Telegram-канале.

В частности, он вспомнил анекдот, в «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета».

«Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» — написал эксперт.

В России резко ответили Трампу

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США не исключают продажу Украине наступательного оружия, чтобы она использовала его для защиты от нападений. Сам Трамп заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, которое затем может быть передано Украине. Он подчеркнул, что альянс может распоряжаться американским оружием «как угодно».