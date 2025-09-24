Президент Колумбии призвал возбудить уголовное дело против Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро призвал возбудить уголовное дело в отношении американских чиновников и президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил во время своего выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Le Figaro.

Как отмечает издание, колумбийский лидер обвинил Трампа в том, что тот отдал приказ наносить удары по судам в Карибском море, где находились «молодые люди, которые просто хотели убежать от бедности».

«Если даже у них был незаконный груз, но они не были наркоторговцами — это были простые бедные молодые люди из Латинской Америки, у которых нет другого выбора», — пояснил Петро.

США и Колумбия являются союзниками, но их отношения охладились с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп.

В настоящее время Вашингтон проводит операцию по борьбе с наркотиками в Карибском бассейне, нацеленную на Венесуэлу, соседа Колумбии, которую он обвиняет в руководстве картелем.

В сентябре США неоднократно использовали свои ракеты для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По данным правительства США, на одной из лодок было поражено 17 человек.