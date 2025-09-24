Журналист заявил о желании Польши развязать войну с Россией

Если Польше хочется развязать войну с Россией, пусть не вовлекает в это своих союзников. Таким образом на заявление польского премьер-министра Дональда Туска в социальной сети Х ответил итальянский журналист Томас Фази.

«Вам не нужна "поддержка", потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно» — написал он.

Польша готовится вступить в украинский конфликт

Туск сообщил, что Польша готова «жестко реагировать» на нарушения воздушного пространства государства. При этом он отметил, что рассчитывает на «однозначную и полную поддержку» союзников.

По заявлению Туска, в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши было нарушено. Он утверждал, что дроны, которые сбили ночью над территорией страны, якобы были российскими, однако он не привел никаких доказательств этого.