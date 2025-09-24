Зеленский заметил изменение позиции Трампа по обмену территориями

Президент США Дональд Трамп, возможно, изменил свою позицию по вопросу территориального обмена между Россией и Украиной в рамках мирного процесса. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Он сообщил, что у него состоялся «хороший разговор» с американским коллегой.

«Как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями», — отметил Зеленский.

Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром»

Ранее Трамп заявил о способности Украины вернуть свои территории при поддержке Евросоюза.