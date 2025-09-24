Зеленский допустил, что Трамп может изменить позицию Китая по Украине

Владимир Зеленский допустил, что президент США Дональд Трамп может изменить позицию лидера КНР Си Цзиньпина по отношению к конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что президент Трамп может изменить отношение Си Цзиньпина к этой войне», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Он также высказал мнение, что Пекин якобы не хочет завершения конфликта на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что США в вопросе украинского кризиса движутся в том же направлении, что и Китай, Индия и другие страны ШОС.