Зеленский допустил выборы на Украине при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране могут быть проведены в случае прекращения огня. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность, чтобы выборы состоялись.

«Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно», — сказал он.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщила, что Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа» назвал неактуальным проведение выборов в стране.